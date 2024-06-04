أرامكو السعودية تجري محادثات مع شركتين بشأن الغاز المسال

قالت ثلاثة مصادر مطلعة لرويترز إن شركة أرامكو السعودية العملاقة تجري محادثات مع شركتي تيلوريان ونيكست ديكيد الأمريكيتين بشأن مشروعين منفصلين للغاز الطبيعي المسال وسط مساع من أرامكو للتوسع في تجارة وإنتاج الغاز.

وازدهر إنتاج الغاز في الولايات المتحدة على مدى العقد الماضي في ظل تنافس شركات نفط كبرى ومنافسين لأرامكو، مثل قطر للطاقة، على بناء عدة مشروعات لتصدير الغاز إلى أوروبا وآسيا.

وتجري أرامكو محادثات مع تيلوريان لشراء حصة في محطة دريفت وود للغاز الطبيعي المسال التي تبلغ طاقتها الإنتاجية 27.6 مليون طن سنويا وتقع بالقرب من بحيرة تشارلز بولاية لويزيانا الأمريكية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لأن المحادثات غير معلنة إن مسؤولي أرامكو زاروا الموقع ثلاث مرات الشهر الماضي وإن مسؤولين تنفيذيين من شركة وودسايد الأسترالية كانوا بصحبتهم في إحدى تلك الزيارات.

وتجري أرامكو أيضا محادثات مع شركة الغاز الطبيعي المسال الأمريكية نيسكت ديكيد سعيا لإبرام اتفاق طويل الأجل لشراء الغاز من وحدة معالجة خامسة مزمعة في منشأتها في ريو جراندي البالغ قيمتها 18 مليار دولار.

وتسعى أرامكو لتعزيز مكانتها في سوق الغاز الطبيعي المسال التي من المتوقع أن تنمو بنسبة 50 بالمئة بحلول عام 2030، وخصوصا في الولايات المتحدة حيث من المتوقع أن تزيد القدرة الإنتاجية للغاز الطبيعي المسال لنحو المثلين تقريبا خلال السنوات الأربع المقبلة.