الثلاثاء 14 شوال 1445 ﻫ - 23 أبريل 2024 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أرامكو السعودية تطلب من بيكر هيوز توريد معدات لتوسعة شبكة الغاز في المملكة

منذ ساعة واحدة
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

A A A
طباعة المقال

أعلنت بيكر هيوز لخدمات حقول النفط اليوم الثلاثاء أنها تلقت طلبا لتوريد معدات للمرحلة الثالثة من مشروع شركة النفط العملاقة أرامكو السعودية الذي يهدف لتوسعة شبكة الغاز في المملكة.

وستتولى بيكر هيوز توريد 17 ضاغطا للطرد المركزي لشبكات خطوط الأنابيب بالمشروع.

ويهدف مشروع أرامكو إلى زيادة توزيع الغاز في أنحاء المملكة.

يأتي طلب التوريد الأحدث الذي تسلمته بيكر هيوز في الربع الأول من العام الجاري عقب تسليم 18 ضاغطا للطرد المركزي ضمن المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.

وقالت بيكر هيوز إنها تستثمر أيضا في توسيع موقع التصنيع الخاص بها في إحدى المناطق التابعة للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن).

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

الجيش السوداني
اشتباكات السودان
تصاعد الهجمات بطائرات مسيرة على مقرات الجيش السوداني بمدينة شندي
غزة تحت النار
أبو عبيدة: سيناريو رون آراد ربما يكون السيناريو الأوفر حظا للتكرار مع أسرى العدو في غزة
وول ستريت
وول ستريت تفتح على ارتفاع بفعل صعود أسهم الرقائق والشركات الناشئة

الأكثر قراءة

رئيس جمهورية قبرص نيكوس خريستودوليدس
حزمة مالية كبرى في طريقها إلى لبنان من أجل اللاجئين.. ماذا كشف رئيس قبرص؟
جبران باسيل
تيارات داخل "التيار الوطني" في جبيل.. باسيل يزرع "الشقاق"!
إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان
فيديو.. إسرائيل تغتال عنصراً من حزب الله في كفر كلا جنوب لبنان