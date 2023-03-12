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"أرامكو" السعودية: زيادة في الأرباح بنسبة 46% في الـ 2022

منذ 20 دقيقة
شركة أرامكو

شركة أرامكو

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أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية، اليوم الأحد، أنّ أرباحها الصافية ارتفعت بنسبة 46,4 بالمئة في 2022 مقارنة بالعام 2021، ما يدل على تأثير ارتفاع أسعار النفط، بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، على تحفيز النمو في أكبر دولة مصدّرة للنفط في العالم.

وقالت المجموعة العملاقة في بيان نشر على موقع البورصة السعودية (تداول) إنّ صافي دخلها وصل إلى 604,01 مليارات ريال سعودي (161,07 مليار دولار) في 2021، مقابل 412,4 مليار ريال سعودي (110 مليارات دولار) في 2021.

وأشارت إلى أن “هذه الزيادة تعكس في الغالب تأثير ارتفاع أسعار النفط الخام والكميات المباعة، والزيادة القوية في هوامش الربح من أعمال التكرير”.

وتتوافق نتائج أرامكو مع الأرباح القياسية لعام 2022 التي سجلتها شركات النفط الخمس الكبرى، “شل” و”شيفرون” و”إكسون موبيل” و”بريتش بتروليوم” و”توتال إنرجي”، والتي تجاوزت 150 مليار دولار وكانت ستقترب من مئتي مليار دولار لولا عمليات الانسحاب المكلفة من روسيا.

كما أنها عززت نمو الاقتصادي الكلي للسعودية الذي يقدّر مسؤولوها أنه بلغ 8,7% في 2022، أعلى معدل نمو في دول مجموعة العشرين.

ومن المتوقع أن تظل أسعار الطاقة مرتفعة في عام 2023. ويرجع ذلك جزئيًا إلى قرار خفض الإنتاج الذي وافقت عليه منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) بقيادة الرياض وشركائها العشرة في تحالف “اوبك بلاس” برئاسة موسكو في تشرين الأول الماضي، في خطوة انتقدتها واشنطن بشدة.

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