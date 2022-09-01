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أرامكو السعودية قد تستحوذ على حصة في وحدة رينو للمحركات الحرارية

منذ 7 دقائق
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

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قال مصدر مطلع الخميس إن أرامكو السعودية، قد تستحوذ على حصة في وحدة المحركات الحرارية المستقبلية لشركة رينو، وهي وحدة تعتزم رينو فصلها عن قسم السيارات الكهربائية.

وكشفت رويترز يوم الثلاثاء 30 أغسطس\آب، أن شركة جيلي الصينية القابضة للسيارات ومجموعة نفطية تجريان محادثات بشأن الاستحواذ على حصص في وحدة محركات الوقود الأحفوري.

وقال مصدران إن نيسان، شركة صناعة السيارات اليابانية الشريكة في تحالف مع رينو، لا تعتزم الحصول على حصة في وحدة المحركات الحرارية، وامتنعت أرامكو عن التعليق.

ومن المقرر أن تكشف رينو هذا الخريف عن خطط لإنشاء وحدة مخصصة للسيارات الكهربائية مقرها في فرنسا، ووحدة أخرى ستجمع كل مواقع إنتاج محركات البنزين والمحركات الهجينة في إسبانيا والبرتغال وتركيا ورومانيا وأمريكا اللاتينية.

وتأمل رينو عبر اقتسام تكلفة محركات الديزل والبنزين، التي تتجه إلى تراجع مع زيادة مبيعات المحركات الكهربائية، في أن توفر تمويلا لإعادة الاستثمار في نماذج كهربائية طورت تكنولوجيتها مع نيسان وميتسوبيشي لكنها تأخرت فيها عن منافسين مثل تسلا.

    المصدر :
  • رويترز

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