أرامكو السعودية وتوتال إنرجيز تعتزمان بناء مجمع بتروكيماويات في المملكة

قالت شركة النفط الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز (الخميس 15-12-2022) إنها ستتعاون مع شركة أرامكو السعودية لبناء مجمع بتروكيماويات جديد في المملكة.

وقال البيان إن المشروع يشمل استثمار نحو 11 مليار دولار، منها أربعة مليارات دولار سيتم تمويلها من خلال مساهمة من أرامكو بنسبة 62.5 بالمئة وتوتال إنرجيز بنسبة 37.5٪ بالمئة.

وقرار الاستثمار خاضع لشروط الإقفال والموافقات المعمول بها. ومن المقرر أن يبدأ البناء خلال الربع الأول من 2023 مع بدء التشغيل التجاري في 2027.

وسيكون مجمع “أميرال” المزمع خاضعا من حيث الملكية والتشغيل لأرامكو وتوتال إنرجيز. وسيتم دمجه مع مصفاة شركة توتال للتكرير والبتروكيماويات (ساتورب) في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة.

ومن المتوقع أن يوفر المجمع العام والمرافق المجاورة 7000 فرصة عمل محلية.

وستمكّن منشأة البتروكيماويات مصفاة ساتورب من تحويل الغازات المنبعثة من المصفاة والنفتا، وكذلك الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره أرامكو، إلى مواد كيميائية عالية القيمة.

وسيوفر المجمع في نهاية المطاف المواد الأولية لمصانع البتروكيماويات الأخرى والكيماويات المتخصصة في منطقة الجبيل الصناعية، مما يتطلب استثمارات إضافية تقدر بنحو أربعة مليارات دولار