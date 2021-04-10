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أرامكو تؤجّر خطوط أنابيبها بصفقة ضخمة بلغت قيمتها 12.4 مليار دولا

منذ ساعتين
آخر تحديث: 10 - أبريل - 2021 3:30 مساءً
شركة أرامكو

شركة أرامكو

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أعلنت شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو أنها أبرمت صفقة مع إئتلاف بقيادة “إي أي جي غلوبال إنرجي بارتنرز” ستتلقى بموجبها 12,4 مليار دولار لقاء استخدام شبكتها من خطوط الأنابيب .

وتحصل مجموعة المستثمرين بموجب الصفقة على حصة تبلغ 49 بالمئة في أصول خطوط أنابيب أرامكو، حسبما قالت الشركتان.

وهذه أول صفقة كبيرة للشركة السعودية منذ أواخر 2019 عندما باعت حكومة المملكة حصة أقلية فيها مقابل 29.4 مليار دولار في أضخم طرح عام أولي في العالم.

وقالت المجموعة التي تقودها “إي.آي.جي في بيان”، إنها نالت بموجب اتفاق استئجار وإعادة تأجير مع أرامكو حصة في الشركة لإمداد الزيت الخام، وهي كيان تأسس حديثا يحوز حقوق رسوم نقل النفط الخام عبر شبكة خطوط أنابيب أرامكو لمدة 25 عاما. وستملك أرامكو 51 بالمئة من الشركة الجديدة.

و”إي.آي.جي” شركة استثمارات مقرها واشنطن، لها أعمال بأكثر من 34 مليار دولار في مشروعات للطاقة والبنية التحتية المرتبطة بها بأنحاء شتى من العالم.

وقالت أرامكو في بيان منفصل “ستعزز هذه الصفقة هيكل رأس المال القوي لأرامكو السعودية، وستساعد بدورها في تعظيم العوائد لمساهمينا”.

وقالت الشركتان إن أرامكو ستحتفظ بالسيطرة التشغيلية على شبكة خطوط الأنابيب وستتحمل كل مخاطر التشغيل ونفقات رأس المال.

ولن تفرض الصفقة أي قيود على الشركة من حيث كمية الإنتاج الفعلي للزيت الخام والتي تخضع لقرارات الإنتاج التي تتخذها المملكة.

وقال أمين الناصر الرئيس التنفيذي لأرامكو “سنواصل استكشاف واقتناص الفرص التي تدعم استراتيجيتنا الهادفة لخلق القيمة على المدى الطويل”.

ولم تكشف الشركتان عن أسماء المستثمرين الآخرين في الكونسورتيوم.

وتشبه صفقة خطوط الأنابيب صفقات البنية التحتية التي وقعتها على مدار العامين الأخيرين شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك)، التي جمعت مليارات الدولارات من صفقات بيع وإعادة استئجار لأصول خطوط أنابيب النفط والغاز.

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