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"أرامكو" تتلقى توجيهاً بالمحافظة على الطاقة الإنتاجية القصوى

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 30 - يناير - 2024 9:58 صباحًا
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

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قالت أرامكو السعودية الثلاثاء إنه طُلب منها تقليل طاقتها القصوى المخططة لإنتاج النفط المستدام إلى 12 مليون برميل يوميا، انخفاضا من 13 مليون برميل يوميا.

وأفادت شركة النفط الحكومية في المملكة أنها تلقت توجيها من وزارة الطاقة بالحفاظ على طاقتها القصوى المستدامة عند 12 مليون برميل يوميا وعدم الاستمرار في زيادتها إلى 13 مليون برميل يوميا.

وكانت وزارة الطاقة قد طلبت من أرامكو في مارس\آذار 2020 زيادة الطاقة الإنتاجية القصوى إلى 13 مليون برميل يوميا وسط مواجهة مع روسيا في ذلك الوقت بشأن حصتها في السوق.

واستأنفت الرياض وموسكو في مايو\أيار 2020 التعاون بخصوص مستويات الإنتاج من خلال منظمة الدول المصدرة للبترول بقيادة السعودية وحلفائها بقيادة روسيا والمعروفة مجتمعة باسم أوبك+ والتي تواصل تنسيق الإنتاج.

وارتفع سعر خام برنت نحو 0.5 بالمئة بعد إعلان أرامكو ليبلغ 82.78 دولار.

    المصدر :
  • رويترز

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