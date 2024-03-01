أرامكو تثبت سعر بيع غاز البترول المسال في مارس

صرح متعاملون بأن شركة أرامكو السعودية لإنتاج النفط ثبتت أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال في مارس آذار، بينما رفعته شركة سوناطراك الجزائرية بما يتراوح بين 3.8 إلى 7.4 بالمئة بسبب زيادة أسعار النفط وارتفاع الطلب من منطقة البحر المتوسط.

وأبقت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر مارس آذار عند 630 دولارا للطن وعند 640 دولارا لطن البوتان.

والبروبان والبوتان نوعان من غاز البترول ولهما نقطتا غليان مختلفتان.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات ولأغراض التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

ورفعت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر مارس آذار للبروبان 20 دولارا للطن إلى 540 دولارا، وبمقدار 40 دولارا لطن البوتان إلى 580 دولارا للطن.

وتُستخدم أسعار البيع الرسمية التي تحددها أرامكو لغاز البترول المسال كمرجع لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي.

وتُستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال كمعيار لمنطقة البحرين المتوسط ​​والأسود ولتركيا.