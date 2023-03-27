أرامكو ترفع إنتاج الوقود في مصفاة جازان

ذكرت مصادر في قطاع النفط أن مصفاة جازان التابعة لشركة أرامكو النفطية سترفع إنتاجها من الديزل ذي المحتوي الكبريتي فائق الانخفاض وستخفض صادرات زيت الغاز المنتج بالتقطير الفراغي في الربع الثاني من العام.

ومن الممكن أن تنتج المصفاة ما يصل إلى 250 ألف برميل يوميا من الديزل ذي المحتوي الكبريتي فائق الانخفاض عندما تعمل بكامل طاقتها.

وقالت المصادر إن هذا قد يعزز صادرات أرامكو من الوقود إلى أوروبا.

وتبحث الدول الأوروبية عن بدائل للإمدادات من روسيا بعدما فرض الاتحاد الأوروبي حظرا على واردات منتجات النفط الروسية منذ الخامس من فبراير شباط.

وكثفت أرامكو السعودية ومؤسسة البترول الكويتية الإنتاج من المصافي الجديدة هذا العام، الأمر الذي ساعد في تعويض نقص الإمدادات في أوروبا وخفض أسعار منتجات التكرير.

وذكر محللون في إف.جي.إي في مذكرة “نتوقع زيادة حصة أحجام (إمدادات) الشرق الأوسط في مزيج واردات الديزل الأوروبية مقارنة مع آسيا في الشهور المقبلة”.

وامتنعت أرامكو عن التعقيب.

ويقع مجمع ومصفاة جازان للبتروكيماويات على ساحل البحر الأحمر في جنوب غرب السعودية وتبلغ قيمته 21 مليار دولار. وذكر مصدر مطلع أنه قادر على معالجة 400 ألف برميل من الخام يوميا منذ بدء العمل في نهاية ديسمبر كانون الأول وحتى مطلع 2022 بعد إرجاء العمل به منذ 2018.

وقالت المصادر إن زيادة طاقة التكرير ستساعد السعودية أيضا في إبرام المزيد من الاتفاقات طويلة الأمد لبيع منتجات تكرير.