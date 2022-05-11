أرامكو تزيح آبل عن عرش أغلى شركة في العالم

جاوزت القيمة السوقية لشركة النفط السعودية “أرامكو” القيمة السوقية لشركة “آبل” الأمريكية، مما جعلها أغلى شركة في العالم.

ووفقا لوكالة “بلومبيرغ” الأمريكية، فإن القيمة السوقية لشركة “أرامكو” بلغت 2.43 تريليون دولار، و”آبل” 2.41 تريليون دولار.

وأصبحت “آبل” في بداية العام أول شركة في التاريخ تتجاوز قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار، لكن هذا الرقم انخفض منذ ذلك الحين بشكل كبير.

و استفادت أرامكو بقوة من الارتفاعات الصاروخية في أسعار النفط بعد ركود كبير سببه وباء كورونا، فضلاً عن الحرب الروسية الأوكرانية والتي أشعلت أسعار السلع الأساسية، إذ أضافت أرامكو أكثر من 240 مليار دولار إلى قيمتها السوقية منذ الغزو الروسي لأوكرانيا في 28 فبراير الماضي.

وخلف الشركتين تأتي شركة مايكروسوفت بقيمة سوقية 1.979 تريليون دولار.

ومع التراجعات الأخيرة لشركات التكنولوجيا، فقد تقلص عدد الشركات التي تتخطى قيمتها تريليوني دولار، إلى شركتين فقط في منافسة مباشرة بين السعودية وأميركا، إذ تسيطر الشركات الأميركية على الغالبية العظمى من الشركات كبيرة الحجم عالمياً.

وبالمثل خرجت تسلا من قائمة الشركات التريليونية، بعد تراجعات عنيفة في أسهمها، لتستقر قيمتها السوقية عند 815 مليار دولار.

على الجانب الآخر، تتصدر أرامكو بالفعل الشركات العالمية في مؤشر الأكثر ربحية، إذ تبلغ أرباحها نحو 208 مليارات دولار قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والإطفاء، مقابل 120 مليار دولار لأقرب منافسيها (شركة أبل).