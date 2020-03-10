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أرامكو تزيد إنتاجها 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى

أعلنت مجموعة أرامكو النفطية السعودية العملاقة، الثلاثاء، زيادة إنتاجها إلى 12,3 مليون برميل يوميا في أبريل.

وذكر موقع البورصة السعودية “تداول” أن “أرامكو السعودية ستزود عملائها بـ 12,3 مليون برميل يوميا في شهر أبريل”، بزيادة 300 ألف برميل يوميا عن الطاقة القصوى، البالغة 12 مليون برميل يوميا.

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وقالت أرامكو إنه “قد تم الاتفاق مع عملائها على تزويدهم بهذه الكميات اعتباراً من أول شهر أبريل. وتتوقع الشركة أثرا ماليا إيجابيا على المدى الطويل”.

وتأتي هذه الزيادة لإمدادات الخام من جانب الرياض بعد انهيار المحادثات بين أوبك ومنتجين آخرين بقيادة روسيا، المجموعة المعروفة باسم أوبك، والتي سعت لتمديد جهود مشتركة لتقليص الإمدادات بعد نهاية مارس.

ورفضت موسكو دعم تخفيضات إنتاج أكبر لتعزيز الأسعار التي تضررت جراء تفشي فيروس كورونا. وردت أوبك بإلغاء جميع القيود على إنتاج الدول الأعضاء بها.

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