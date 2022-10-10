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أرامكو تعتزم توريد إمدادات النفط بالكامل لشمال آسيا

منذ 44 دقيقة
شركة أرامكو

شركة أرامكو

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أعلنت عدة مصادر مطلعة الاثنين 10 تشرين الأول أنّ شركة أرامكو السعودية أبلغت خمسة على الأقل من المشترين في شمال آسيا بأنها ستورد إليهم الكميات المتعاقد عليها من النفط الخام كاملة في نوفمبر تشرين الثاني.

ويأتي تخصيص الإمدادات بالكامل على الرغم من قرار منظمة البلدان المصدرة للبترول وحلفاء من بينهم روسيا وهو التحالف المعروف باسم أوبك+ خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا.

وكان وزير الطاقة السعودي “عبد العزيز بن سلمان” قال إن الخفض الحقيقي للإمدادات سيتراوح بين مليون و 1.1 مليون برميل يوميًا.

ويتوقع المحلّلون أن تتحمّل السعودية والإمارات والكويت الكثير من تخفيضات الإنتاج لأن أعضاء أوبك+ الآخرين ينتجون كميات أقل من حصتهم المقررة.

ولم يتسنَّ الحصول على تعليق من أرامكو السعودية خارج ساعات الدوام الرسمي.

    المصدر :
  • رويترز

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