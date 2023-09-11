"أرامكو" تعتزم توريد الكميات الكاملة من النفط إلى عملائها في شمال آسيا

ذكرت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين، أن أرامكو السعودية أخطرت ما لا يقل عن خمسة مشترين في شمال آسيا بأنها ستورد الكميات الكاملة المتعاقد عليها من النفط الخام في أكتوبر تشرين الأول على الرغم من تمديد تخفيضات الإنتاج الطوعية الذي أعلنته المملكة.

وقالت أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم الأسبوع الماضي إنها ستمدد الخفض الطوعي بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية العام مما أدى إلى تجاوز سعر خام برنت 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى هذا العام.

لكن أرامكو السعودية قررت رفع سعر البيع الرسمي لخامها العربي الخفيف خلال الشهر المقبل بأقل من المتوقع بعشرة سنتات عن الشهر السابق.

وقالت ثلاثة مصادر تجارية إن شركات التكرير الصينية تبقي على إجمالي الكميات المقررة لشهر أكتوبر تشرين الأول عند مستوى مماثل لشهر سبتمبر أيلول عند نحو 50 مليون برميل.

وأوضح أحد المصادر أنه “رغم الارتفاع المتواضع في الأسعار، يظل الخام السعودي أكثر كلفة من أي خام آخر. لكن بما أن المصافي ملتزمة بالعقد محدد المدة، فلا يمكنها دائما طلب خفض الإمدادات”.

وتسعى بعض شركات التكرير الصينية بالفعل إلى خفض الإمدادات من أرامكو السعودية هذا العام.