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أرامكو تفتتح مصفاة ومجمعا للبتروكيماويات بالصين عام 2026

منذ ساعة واحدة
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية (رويترز)

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قالت شركة أرامكو السعودية وشركاؤها الصينيون إنهم يهدفون إلى افتتاح مشروع يشمل مصفاة متكاملة ومجمعا للبتروكيماويات في شمال شرق الصين في 2026 لتلبية الطلب المتزايد للبلاد على الوقود والبتروكيماويات.

ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع الذي يقع في مدينة بانجين بمقاطعة لياونينغ عشرة مليارات دولار وسيكون ثاني أكبر استثمار لشركة أرامكو في مجال التكرير والبتروكيماويات في الصين.

وقالت أرامكو في بيان إن شركة أرامكو هواجين للبتروكيماويات وهي مشروع مشترك بين أرامكو السعودية ومجموعة نورينكو ومجموعة بانجين الصناعية تعمل على تطوير مشروع مجمع جرينفيلد الذي سيشمل مصفاة بطاقة إنتاجية تبلغ 300 ألف برميل يوميا ومعملا للبتروكيماويات بطاقة إنتاجية سنوية تبلغ 1.65 مليون طن متري من الإيثيلين و2 مليون طن متري من البارازايلين.

وقالت أرامكو إن أعمال البناء في المجمع ستبدأ في الربع الثاني من العام الحالي بعد أن يحصل المشروع على الموافقات الإدارية المطلوبة. وأضافت أن من المتوقع أن يبدأ تشغيل المجمع بكامل طاقته بحلول عام 2026.

وستقوم أرامكو بتوريد ما يصل إلى 210 آلاف برميل يوميا من النفط الخام كمواد أولية للمشروع.

    المصدر :
  • رويترز

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