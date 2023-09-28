أرامكو توسع نشاطها وتدخل مجال الغاز الطبيعي المسال

أعلنت شركة أرامكو السعودية العملاقة للنفط، الخميس، أنها اتفقت على الاستحواذ على حصة أقلية استراتيجية في شركة الغاز الطبيعي المسال مِد أوشن للطاقة مقابل 500 مليون دولار مع خيار زيادة حجم المساهمة.

وشركة مِد أوشن تملكها وتديرها شركة الاستثمار الأمريكية إي.آي.جي بارتنرز، التي قادت كونسورتيوم لشراء حصة 49 بالمئة في نشاط أرامكو الخاص بخطوط أنابيب النفط في عام 2021، وهي صفقة جمعت 12.4 مليار دولار لشركة أرامكو.

وقال ناصر خالد النعيمي رئيس التنقيب والإنتاج في أرامكو السعودية في بيان “تعد هذه الصفقة خطوة مهمة في استراتيجية أرامكو السعودية لتصبح لاعبا عالميا رائدا في أعمال الغاز الطبيعي المسال”.

وأضاف “لا شك في أن مِد أوشن للطاقة مجهزة جيدا للاستفادة من الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي المسال، لذلك تعكس هذه الشراكة الاستراتيجية رغبتنا في العمل مع كبار اللاعبين الدوليين لتحديد وفتح فرص جديدة على المستوى العالمي”.

وذكر البيان أن شركة مِد أوشن تعمل على الاستحواذ على حصص في أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال في إطار استراتيجية نمو لإنشاء أعمال عالمية متنوعة في هذا المجال.

وفي أكتوبر تشرين الأول 2022، قالت مِد أوشن إنها اتفقت مع شركة طوكيو غاز اليابانية على شراء حصصها في محفظة مكونة من أربعة مشاريع أسترالية للغاز الطبيعي المسال مقابل 2.15 مليار دولار.

وقالت مصادر لرويترز في يوليو تموز إن شركة إي.آي.جي تسعى من خلال مستثمرين دوليين، لا سيما في الشرق الأوسط، لشراء حصة تمنحها بعض السيطرة في مِد أوشن، وهي جزء من كونسورتيوم يستحوذ على شركة أوريجن إنرجي الأسترالية مقابل 10.2 مليار دولار.

وقال أمين حسن الناصر رئيس أرامكو السعودية وكبير الإداريين التنفيذيين بها إن الصفقة عززت علاقة أرامكو مع شركة إي.آي.جي، مضيفا أن الغاز “سيكون مهما لتلبية الاحتياجات العالمية المتزايدة لطاقة آمنة ومتوفرة وأكثر استدامة”.

وقال الناصر في مارس آذار إن أرامكو تبحث بنشاط في فرص الغاز الطبيعي المسال على مستوى العالم.

ويخضع استحواذ أرامكو على حصة مِد أوشن للموافقات التنظيمية من بين شروط أخرى.

وقال بلير توماس رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة إي.آي.جي في البيان “بينما ينصب تركيزنا الأولي على المعاملات المعلنة في أستراليا، نعتقد أن مجموعة الفرص عالمية”.