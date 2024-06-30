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أرامكو توقع عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة

منذ 17 دقيقة
شركة أرامكو السعودية

شركة أرامكو السعودية

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ذكرت قناة الإخبارية التلفزيونية السعودية اليوم الأحد 30 حزيران/يونيو 2024، أن شركة أرامكو وقعت عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية للشركة.

قال الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية أمين الناصر إن عقود المرحلة الثانية من مشروع حقل الجافورة والمرحلة الثالثة من مشروع توسعة شبكة الغاز الرئيسية المقرر توقيعها اليوم تبلغ قيمتها 25 مليار دولار.

وأضاف في كلمة له بمؤتمر مراسم ترسية العقود إن المشروع الأول وهو توسعة نظام منظومة الغاز الذي كان أساسا وعمودا فقريا للمملكة على مدى 5 عقود.

وذكر أن توسعة شبكة الغاز تبلغ 4 آلاف كيلومتر من خطوط الأنابيب ما يزيد من قدرات الشبكة ويربط مدن مختلفة من المملكة بهذه الشبكة.

وستحصل قطاعات الأعمال في مدن جدة وجازان ستحصل على الغاز من هذه المنظومة للمرة للأولى ما يدفع القطاع الصناعي ويوجد فرص عمل للسعوديين.

    المصدر :
  • العربية
  • رويترز

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