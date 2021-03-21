أرامكو: مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة ونمتلك خطط طوارئ ملائمة لأي هجوم

أكد رئيس أرامكو السعودية أمين الناصر، على أن مصفاة الرياض بدأت تعود للخدمة بعد ساعات من استهدافها بطائرات مسيرة، مشددا أن أرامكو تملك خطط طوارئ ملائمة للتعامل مع أي هجوم.

إلى ذلك، أشار الناصر إلى الطلب العالمي قد يصل إلى 99 مليون برميل يوميا بنهاية 2021، قائلا:” : متفائلون جدا حيال 2021 ومن المتوقع أن يكون النصف الثاني من 2021 أفضل”.

وفي حين لفت إلى أن اللقاحات ستحسن الوضع كثيرا، قال:” العمل سيستمر على ضبط المحفظة، ومن المتوقع زيادة الدين في المستقبل”.

وتابع :”الاستدانة تحت السيطرة رغم السندات الإذنية لصندوق الاستثمارات العامة”.

تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي

وتعليقاً على نتائج أرامكو، قال “خضنا واحدة هي أشدّ السنوات صعوبة وتحدياً في هذا العصر، غير أن أرامكو السعودية أثبتت قيمتها الفريدة وقدرتها الاستثنائية من خلال ما تتمتع به من مرونة مالية وتشغيلية”.

وقد تَعزَّز ذلك الأداء الإيجابي بروح بطولية جسدها موظفو وموظفات الشركة الذين حققوا نتائج تشغيلية قياسية، وواصلوا تلبية الاحتياجات العالمية من الطاقة بأمان وموثوقية، وفق الناصر.

وأضاف الناصر: “ونظراً لتأثير جائحة كوفيد-19 على الأسواق العالمية، فقد سخرنا تركيزنا القوي على تحسين كفاءة الإنفاق الرأسمالي والتشغيلي، وكانت النتيجة أن حافظنا على قوة مركزنا المالي وأعلنا عن توزيعات أرباح بقيمة 281 مليار ريال سعودي (75 مليار دولار أميركي) عن عام 2020.

“وخلال الجائحة، فقد أدى التقدم السريع في الشركة لاستخدام التقنيات الرقمية إلى تحسين أدائنا بشكلٍ كبير، وواصلنا جهودنا لإحراز تقدمٍ فيما يتعلق بحلول خفض الكربون”.

إلى ذلك، تابع الناصر قائلا “وبنظرة مستقبلية، تسير استراتيجيتنا طويلة الأجل على المسار الصحيح نحو تحسين محفظتنا في أعمال النفط والغاز. وفي ظل التحسن الذي تشهده بيئة السوق، هناك زيادة في الطلب في آسيا مع وجود مؤشرات تحسن في أماكن أخرى. ونحن على ثقة تامة بأننا سنتجاوز هذه الجائحة ونحن في موقع قوي جداً وجاهزية عالية”.