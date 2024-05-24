"أرامكو" مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة ريبسول للطاقة المتجددة

ذكرت صحيفة إكسبانشن اليوم الجمعة 24 أيار/مايو 2024، نقلا عن مصادر في السوق لم تسمها أن شركة أرامكو السعودية مهتمة بشراء حصة أقلية في وحدة الطاقة المتجددة التابعة لشركة النفط الإسبانية ريبسول.

وقالت الصحيفة إن أرامكو تواصلت مع شركة ريبسول لأنها مهتمة في الغالب بأصول الطاقة المتجددة للشركة الإسبانية في الولايات المتحدة لكن الصحيفة أشارت إلى أن الشركة السعودية العملاقة لم تقدم بعد عرضا رسميا.

وقالت أربعة مصادر لرويترز في وقت سابق هذا الشهر إن ريبسول بدأت محادثات لبيع حصة في أنشطتها للطاقة المتجددة بعد أن تلقت عرضا غير مرغوب فيه من أحد المستثمرين وعينت سانتاندر كمستشار للبيع.

وتتطلع الشركة الإسبانية لبيع حصة في وحدتها للطاقة المتجددة لجمع الأموال تساهم جزئيا في تمويل خطتها الاستراتيجية حتى عام 2027.

وقبل عامين، باعت ريبسول 25 بالمئة من وحدة أنشطة الطاقة المتجددة إلى وحدة تابعة لبنك كريدي أجريكول الفرنسي وشركة إدارة الأصول السويسرية إنرجي إنفراستراكتشر بارتنرز مقابل 905 ملايين يورو (978.31 مليون دولار).

ولم ترد أرامكو ولا ريبسول بعد على طلبات للحصول على تعليق.

ووفقا لمذكرة بحثية نشرها بنك يو.بي.إس في أبريل نيسان تقدر قيمة وحدة الطاقة المتجددة التابعة لريبسول بنحو 5.9 مليار يورو (6.4 مليار دولار) بما يشمل الدين.

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