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أرامكو وسوناطراك خفضتا سعر البيع الرسمي لغاز البترول المسال في أبريل

منذ ساعة واحدة
أرامكو وسوناطراك

أرامكو وسوناطراك

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أفاد متعاملون إن شركتي أرامكو السعودية وسوناطراك الجزائرية خفضتا أسعار البيع الرسمية لغاز البترول المسال لشهر أبريل/ نيسان بما يتراوح بين 0.9 بالمئة و3.1 بالمئة مقارنة بشهر مارس /آذار بسبب تراجع الطلب.

وخفضت أرامكو سعر البيع الرسمي للبروبان لشهر أبريل نيسان 15 دولارا إلى 615 دولارا للطن، بينما انخفض سعر البيع الرسمي للبيوتان 20 دولارا ليصل إلى 620 دولارا للطن.والبروبان والبيوتان نوعان من غاز البترول المسال ولهما نقطتا غليان مختلفتان.

ويستخدم غاز البترول المسال بشكل رئيسي كوقود للسيارات وفي التدفئة وكمادة أولية للبتروكيماويات الأخرى.

وخفضت سوناطراك سعر البيع الرسمي لشهر أبريل نيسان بالنسبة للبروبان بواقع خمسة دولارات للطن إلى 535 دولارا، وبالنسبة للبيوتان بواقع عشرة دولارات للطن ليصل إلى 570 دولارا.

وتستخدم أسعار البيع الرسمية لأرامكو لغاز البترول المسال مرجعا لعقود توريد المنتج من الشرق الأوسط إلى منطقة آسيا والمحيط الهادي، فيما تستخدم أسعار البيع الرسمية لسوناطراك لغاز البترول المسال معيارا لمنطقة البحر المتوسط ​​والبحر الأسود وتركيا.

    المصدر :
  • رويترز

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