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أرامكو ونيكست ديكيد توقعان اتفاق إمداد بالغاز الطبيعي المسال

منذ 41 دقيقة
آخر تحديث: 13 - يونيو - 2024 2:01 مساءً
الغاز الطبيعي المسال - تعبيرية

الغاز الطبيعي المسال - تعبيرية

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وقعت شركة نيكست ديكيد الأمريكية المزودة للغاز الطبيعي المسال اتفاقا غير ملزم الخميس مع أرامكو للإمداد بنحو 1.2 مليون طن سنويا من الغاز الطبيعي المسال على مدى 20 عاما.

وقالت أرامكو في بيان أن شركات تابعة للشركتين “وقعت اتفاقية مبدئية غير ملزمة مدتها 20 عاما لبيع وشراء الغاز الطبيعي المسال من الوحدة الرابعة في منشأة ريو جراندي للغاز الطبيعي المسال في ميناء براونزفيل في تكساس بالولايات المتحدة”.

وأضافت أرامكو ونيكست ديكيد إنهما تجريان حاليا مفاوضات بشأن اتفاقية ملزمة ستخضع عند إتمامها “لقرار الاستثمار النهائي في الوحدة الرابعة” وهو ما قالت نيكست ديكيد إنه متوقع في النصف الثاني من 2024.

وقالت شركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) في مايو\أيار إنها استحوذت على حصة في المرحلة الأولى من مشروع الغاز الطبيعي المسال الذي يتضمن الوحدات الثلاث الأولى ووافقت على اتفاق إمداد لمدة 20 عاما من الوحدة الرابعة.

    المصدر :
  • رويترز

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