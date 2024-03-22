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أرباح "ريسبونس بلس" الإماراتية قفزت 68% في 2023

منذ 17 دقيقة
ريسبونس بلس الإماراتية

ريسبونس بلس الإماراتية

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ارتفعت الأرباح الصافية لمجموعة “ريسبونس بلس” القابضة بنحو 68 بالمئة خلال العام الماضي 2023، لتصل إلى 49.39 مليون درهم، مقارنة بنحو 29.31 مليون درهم في عام 2022.

وزادت إيرادات المجموعة إلى 345.36 مليون درهم مع نهاية 31 ديسمبر 2023، مقارنةً عام 2022 البالغة 320.86 مليون درهم، وارتفعت ربحية الأسهم، من 0.15 درهم إماراتي في 2022 لتصل إلى 0.25 درهم في نهاية العام الماضي، في دلالةً على التزام المجموعة بتعزيز الربحية وضمان تحقيق مكاسب للمساهمين.

وقال عمران الخوري، رئيس مجلس إدارة ريسبونس بلس القابضة: ” يجسد الأداء القوي لشركة ريسبونس بلس القابضة خلال عام 2023 نجاح أعمالنا المتنوعة في دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ومختلف أنحاء المنطقة.. واثقون من قدرتنا على مواصلة التقدم في السنوات القادمة وفق أسس متينة، مع الحرص على تسريع مسار نمونا من خلال تعميق خبرتنا في خدمات الرعاية قبل المستشفى والخدمات الطبية الطارئة.. إن النمو الديناميكي لهذا العام يؤهلنا للتوسع عبر أسواق جديدة في المنطقة وخارجها”.

كانت ريسبونس بلس القابضة قد وسعت من انتشارها الجغرافي في المنطقة خلال عام 2023 من خلال مجمع ريسبونس بلس الطبي في الدمام، المملكة العربية السعودية، وهو أول مركز متخصص للرعاية الصحيّة المهنيّة في المملكة.. وفي العام نفسه، أمنت مشاريع ريسبونس بلس للخدمات الطبية عقودا لأكثر من 100 عيادة محلية.

كما حقّقت المجموعة أهدافها فيما يخص التوطين، وحصلت على ترخيص من اللجنة الدولية المشتركة لخدمات الرعاية الخارجية في العيادات المحلية لشركة بترول أبوظبي الوطنية.

    المصدر :
  • رويترز

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