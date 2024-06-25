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أرباح قطر للطاقة تهبط 32% في 2023 مع تراجع أسعار الغاز

منذ 51 دقيقة
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ذكرت شركة قطر للطاقة، اليوم الثلاثاء، أنها سجلت صافي أرباح بقيمة 101.9 مليار ريال (27.96 مليار دولار) في 2023 بانخفاض نسبته 32 بالمئة عن 2022 حينما قفزت أسعار الغاز عقب غزو روسيا أوكرانيا.

وأعلنت قطر، وهي من أكبر مُصدري الغاز الطبيعي المسال عالميا، زيادة إضافية في إنتاجها من الغاز الطبيعي المسال في فبراير شباط سترفع خططها الأصلية بواقع 16 مليون طن متري سنويا. وتهدف قطر إلى الوصول إلى 142 مليون طن متري في 2030 مقابل 77 مليون طن حاليا.

واشتدت المنافسة في سوق الغاز الطبيعي المسال بين قطر والولايات المتحدة بعد قرار أوروبا التخلص من اعتمادها على خط أنابيب الغاز الروسي عقب غزو موسكو أوكرانيا.

    المصدر :
  • رويترز

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