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أرباح قياسية للخطوط القطرية بزيادة 39% إلى 1.67 مليار دولار

منذ ساعتين
الخطوط الجوية القطرية - رويترز

الخطوط الجوية القطرية - رويترز

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أعلنت مجموعة الخطوط الجوية القطرية اليوم الثلاثاء تحقيق صافي أرباح قياسي بلغ 6.1 مليار ريال قطري (1.67 مليار دولار) للسنة المالية 2024/2023، ما يمثل زيادة بنسبة 39 بالمئة مقارنة بالعام الماضي.

وقالت الشركة المملوكة للحكومة إن عائداتها نمت ستة بالمئة لتصل إلى 81 مليار ريال في السنة المالية المنتهية في 31 مارس آذار الماضي.

واستقبلت الخطوط القطرية أكثر من 40 مليون مسافر مع ارتفاع معدل إشغال المقاعد إلى 83 بالمئة.

وقال الرئيس التنفيذي بدر محمد المير في بيان أصدرته الشركة “اعتمدت المجموعة على تحقيق الأرباح وتطوير الكفاءة التشغيلية والارتقاء بتجربة العملاء وذلك من خلال اعتماد استراتيجية تختص بتنمية شبكة وجهاتها العالمية وتعزيز أسطول طائراتها والتي أدت إلى تحقيق أعلى نسبة عائدات وهامش أرباح في تاريخ الخطوط الجوية القطرية”.

وشهد قطاع السفر الجوي انتعاشا ملحوظا منذ انحسار جائحة كوفيد-19، إلا أن شركات الطيران تواجه تحديات تتعلق بقدراتها التشغيلية. فالشركات المصنعة للطائرات ما زالت تعاني من اضطرابات في سلاسل التوريد وأزمة السلامة في طائرات بوينج، مما حد من قدرتها على العودة إلى مستويات الإنتاج السابقة.

وفي مايو أيار، قال المير إن شركات تصنيع الطائرات مثل إيرباص وبوينج يجب أن تمارس مزيدا من الضغوط على مورديها لتقليل التأخيرات في عمليات التسليم.

وأعلنت شركة الطيران الشهر الماضي أنها تجري محادثات مع شركتي تصنيع الطائرات بشأن طلبية كبيرة لطائرات ذات البدن العريض.

ووفقا لتقرير صدر الأسبوع الماضي، فإن الشركة تجري أيضا محادثات للاستحواذ على حصة تصل إلى 20 بالمئة في شركة طيران فيرجن أستراليا المملوكة لشركة بين كابيتال.

(الدولار = 3.6445 ريال قطري)

    المصدر :
  • رويترز

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