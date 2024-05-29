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أرباح مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية تقفز 68% في 2023

منذ 48 دقيقة
مدينة دبي

مدينة دبي

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أعلنت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، الذراع الاستثمارية الرئيسية لحكومة دبي، اليوم الأربعاء 29 أيار/مايو 2024، زيادة بنسبة 68 بالمئة في صافي أرباح عام 2023 بدعم من مكاسب أصولها في قطاعات المواصلات والخدمات المصرفية والمالية.

وسجلت مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية أرباحا قياسية بلغت 60.8 مليار درهم (16.56 مليار دولار). وتمتلك المؤسسة شركة طيران الإمارات وحصصا في بنك الإمارات دبي الوطني وإعمار العقارية وشركة بترول الإمارات الوطنية.

ويعود نحو 10.4 مليار درهم من الأرباح إلى حصص غير مسيطرة.

وقال محمد إبراهيم الشيباني العضو المنتدب للمؤسسة في بيان إن النمو تحقق بناء على الزخم الاقتصادي الإقليمي وزيادة قدرة المؤسسة على المنافسة “الأمر الذي أدى إلى ارتفاع هوامش الأرباح وتحسّن الأداء في الشركات التابعة لمحفظتنا في المواصلات والخدمات المالية والمصرفية وغيرها من قطاع الأعمال”.

وبلغت قيمة الإيرادات القياسية 310.2 مليار درهم إماراتي، بارتفاع نسبته 16 في المئة، بينما نمت الأصول 12 بالمئة إلى رقم قياسي جديد يبلغ 1.322 تريليون درهم إماراتي.

(الدولار = 3.6726 درهم إماراتي)

    المصدر :
  • رويترز

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