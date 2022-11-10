أرباح نصف سنوية قياسية لطيران الإمارات

تحولت شركة طيران الإمارات المملوكة لحكومة دبي لتسجيل أرباح قياسية قدرها أربعة مليارات درهم (1.09 مليار دولار) في النصف الأول من سنتها المالية 2022-2023، مدعومة بالطلب القوي وتخفيف عدد أكبر من الدول قيود السفر المرتبطة بكورونا أو رفعها.

وتكبدت الشركة في الفترة نفسها من العام الماضي خسارة بلغت 5.8 مليار درهم. وقالت مجموعة الإمارات، التي تضم شركة الطيران ووحدات أخرى، في بيان اليوم الخميس، إن إيرادات الأشهر الستة حتى 30 سبتمبر أيلول قفزت 131 بالمئة إلى 50.1 مليار درهم.

وأرجعت المجموعة “هذا التحول الكبير في الأداء إلى الطلب القوي على السفر الدولي عبر مختلف الأسواق”.

وذكرت أنه “لمواكبة نمو السعة والأنشطة التجارية، فقد توسعت قاعدة موظفي مجموعة الإمارات، مقارنة مع 31 مارس آذار 2022، بنسبة عشرة بالمئة ليصل إجمالي عدد العاملين إلى 93893 في 30 سبتمبر أيلول. كما شرعت كل من طيران الإمارات ودناتا للخدمات التابعة لها في حملات توظيف لدعم المتطلبات المستقبلية”.

وسجلت دناتا ربحا إجماليا 236 مليون درهم مقارنة مع 85 مليون درهم قبل عام.