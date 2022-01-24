أربع شروط صحية لدخول الأراضي المصرية.. ما هي؟

فرضت السلطات المصرية، عدداً من الإجراءات الواجب اتخاذها، على كل من يرغب بالدخول إلى أراضيها عبر المطارات والموانئ البحرية والمعابر البرية.

ونشرت وزارة الصحة المصرية بيانا على حسابها عبر “تويتر” حددت في الشروط التالية:

1- حصول القادمين إلى البلاد سواء من المصريين أو غير المصريين، على أي من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، المعتمدة من منظمة الصحة العالمية أو من هيئة الدواء المصرية.

2- يشترط مرور 14 يوما على التطعيم بالجرعة الثانية، بالنسبة للقاحات ذات الجرعتين، أو 14 يوما على الأقل من التطعيم باللقاحات المقرر لها جرعة واحدة.

3-وفي حال عدم وجود شهادة تفيد بتلقي اللقاح فيشترط أن يكون القادم للبلاد حائزا على فحص كورونا سلبي النتيجة، بأي فحص من الفحوصات المعتمدة من قبل وزارة الصحة والسكان (PCR – Antigen Rapid Test – ID NOW) خلال 72 ساعة قبل الوصول إلى منافذ الدخول المصرية.

4- بالنسبة للقادمين عبر المطارات السياحية (شرم الشيخ، وطابا، والغردقة، ومرسى علم، والأقصر، وأسوان) إذا كانت شهادة التطعيم أو PCR غير مطابقة للاشتراطات يتم عمل إجراء واحد من الثلاث (PCR – Antigen Rapid Test – ID NOW) عند الوصول وفي حالة سلبيته يسمح بالدخول أما في حالة إيجابياته يسمح بالعزل الذاتي لمدة 5 أيام في فندق ثم إجراء فحص وتجديد العزل إذا كانت النتيجة إيجابية.

5-يتم استثناء الأطفال الأقل من 12 عام من PCR.