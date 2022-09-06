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أردوغان: أزمة الطاقة في أوروبا سببها العقوبات على روسيا

منذ 19 ثانية
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الثلاثاء، إن أزمة الطاقة التي تواجهها أوروبا سببها العقوبات المفروضة على روسيا، وذلك ردا على غزوها أوكرانيا، في نهج مطابق لذاك الذي يتبناه الكرملين.

ويحافظ أردوغان على علاقات جيدة مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بينما يحاول التزام الحياد في النزاع، ويزوّد أوكرانيا بأسلحة ومسيّرات قتالية تركية الصنع.

وقال للصحافيين قبل مغادرته للقيام بجولة في ثلاث دول في البلقان، إن البلدان الأوروبية ”حصدت ما زرعته“ عبر فرضها قيودا اقتصادية على روسيا.

وأفاد بأن ”موقف أوروبا حيال السيد بوتين، عقوباتها، دفعته — سواء برغبته أم لا — للقول: +إذا قمتم بذلك، فسأقوم (من جهتي) بذلك+“.

وأضاف ”يستخدم كل وسائله وأسلحته. للأسف، الغاز الطبيعي من ضمنها“.

وتتطابق تصريحات أردوغان مع تلك الصادرة عن الكرملين هذا الأسبوع.

وألقى الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف يوم الإثنين، بالمسؤولية في توقف شحنات الغاز الروسية إلى ألمانيا عبر نورد ستريم على ”العقوبات التي فرضت ضد بلدنا“.

وأسهمت روسيا في نحو نصف عمليات شراء تركيا للغاز الطبيعي العام الماضي.

وتعهّدت أنقرة بالانتقال بطيئا لتسديد ثمن الواردات الروسية بالروبل، خلال قمة عقدت بين أردوغان وبوتين في سوتشي في وقت سابق هذا الشهر.

ويعتقد محللون أن الاتفاق سيضمن مواصلة روسيا تزويد تركيا بالغاز عبر خط أنابيب ”ترك ستريم“ الذي يمر في البحر الأسود.

وأفاد أردوغان بأنه لا يتوقع أن تشهد بلاده أي نقص في الطاقة هذا العام.

وقال ”أعتقد أن أوروبا ستواجه مشاكل هذا الشتاء.. لا نعاني من وضع كهذا“.

وتسبب ارتفاع أسعار الطاقة في العالم نتيجة تعطّل الإمدادات الروسية بأزمة اقتصادية في تركيا حيث بلغ معدل التضخم السنوي 80% بينما انهارت قيمة الليرة.

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