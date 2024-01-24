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أردوغان: أطلقوا حملات لزعزعة مناخ الثقة والاستقرار في اقتصادنا

منذ ساعة واحدة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (رويترز)

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استنكر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء “الشائعات” التي تهدف إلى تقويض التقدم الاقتصادي في دعم واضح لمحافظة البنك المركزي حافظة غاية أركان التي انتقدت تقريرا صحفيا تناول عائلتها مؤخرا.

وقال أردوغان “عندما وصلت احتياطيات البنك المركزي إلى مستوى قياسي بلغ 145.5 مليار دولار، اتخذوا إجراءات فورية. وأطلقوا حملات لزعزعة مناخ الثقة والاستقرار في اقتصادنا بشائعات غير معقولة، من شأنها أن تقوض التقدم الذي أحرزناه”.

ولم يحدد أردوغان الشائعات، كما لم يذكر محافظة البنك المركزي مباشرة، لكن خطابه تضمن إشارة إلى جهود “المعارضة” لانتقاد الحكومة والاقتصاد.

ونشرت صحيفة سوزجو التركية المعارضة الأسبوع الماضي تقريرا عن موظفة في البنك المركزي قال إن والد أركان فصلها تعسفيا من البنك.

وردت أركان، التي عينها أردوغان في يونيو\حزيران لإجراء تغييرات جذرية في السياسة، بأن القصة “التي لا أساس لها من الصحة” والتي استهدفتها هي وعائلتها والبنك “غير مقبولة”، وتوعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحق المسؤولين عن نشرها.

    المصدر :
  • رويترز

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