أردوغان: أكثر من 1000 عضو من حماس يتلقون العلاج في تركيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين: “إن أكثر من ألف من أعضاء حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) يتلقون العلاج في مستشفيات في أنحاء تركيا”، مكرراً موقفه بأن حماس “حركة مقاومة”.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي بعد محادثات مع رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس في أنقرة أنه يشعر بـ”الحزن من وجهة نظر أثينا التي تعتبر حماس منظمة إرهابية”.

فيما أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان،أمس الأحد، أن تركيا الدولة الأكثر تقديما للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها الرئيس التركي خلال افتتاح “القمة التشاورية لعلماء العالم الإسلامي”، المنعقدة في إسطنبول.

وقال الرئيس أردوغان: “نحن الدولة الأكثر تقديماً للمساعدات الإنسانية إلى غزة، بحجم بلغ نحو 54 ألف طن”.

وأضاف: “نعالج في مستشفيات بلادنا ما يزيد على 400 مريض وجريح من غزة، بينهم مرضى سرطان”.

وشدد أردوغان، على أن غزة تشهد منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 “إحدى أكثر المجازر وحشية في تاريخ البشرية”.

ولفت إلى أن كل دولة تسوّق نفسها بأنها “دولة حريات” تلجأ إلى الفاشية عندما يتعلق الأمر بمصالح إسرائيل.

وتابع: “لن نسمح لإسرائيل بإسكات صوت كل صاحب ضمير عبر عصا معاداة السامية”.

ودعا أردوغان، جميع الدول التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين الاعتراف بها في أقرب وقت.

وأشار أردوغان إلى أن إسرائيل عملت على توسيع أراضيها من خلال ممارسات الاحتلال والظلم واللصوصية منذ قيامها، وهي اليوم تواصل إراقة دماء الأبرياء.

وقال إن غزة كانت سجناً مفتوحا قبل 7 أكتوبر، وقد تحولت خلال الـ 219 يوما الماضية إلى معسكر اعتقال وإبادة، وهو “ما لم نر مثالا عليه سوى في ألمانيا إبان عهد هتلر”.