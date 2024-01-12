أردوغان: أمريكا وبريطانيا تحاولان تحويل البحر الأحمر إلى "بحر من الدماء"

انتقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الجمعة، الضربات الأمريكية والبريطانية على أهداف للحوثيين في اليمن ووصفها بأنها استخدام غير متناسب للقوة واتهم البلدين بمحاولة تحويل البحر الأحمر إلى “بحر من الدماء”.

وقال أردوغان للصحفيين في إسطنبول بعد صلاة الجمعة إن أنقرة سمعت من قنوات مختلفة أن قوات الحوثيين تخوض “دفاعا ناجحا” ضد الولايات المتحدة وبريطانيا.

وأضاف، “إن تركيا تقدم وثائق لقضية رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة بتهمة ارتكاب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين”.

وتابع، “تركيا ستواصل تقديم الوثائق، ومعظمها صور، حول الهجمات الإسرائيلية على غزة”.

وقال أردوغان، “أعتقد أن إسرائيل ستتم إدانتها هناك. نحن نؤمن بعدالة محكمة العدل الدولية”.

وشنت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية ضد أهداف لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن في وقت مبكر من فجر اليوم. وقال مسؤول أميركي إن الضربات استهدفت مواقع رادار ومنصات مسيرات وصواريخ ومواقع رصد ساحلية، مشيرا إلى أن العملية انتهت “ولكن نحتفظ بحق الرد إذا تواصلت التهديدات”.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤول أميركي أن التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة شن أكثر من 12 غارة على أهداف للحوثيين.