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أردوغان: أنا متفق مع بوتين على ضرورة تمديد اتفاق الحبوب

منذ 50 دقيقة
أردوغان وبوتين

أردوغان وبوتين

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الجمعة 14-7-2023) إنه متفق مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على ضرورة تمديد اتفاق يسمح بتصدير الحبوب الأوكرانية عبر البحر الأسود.

وقال أردوغان خلال حديثه مع الصحفيين إنه يأمل أن يجري تمديد الاتفاق لما بعد موعد انتهائه الذي يحل في 17 يوليو تموز نتيجة لجهود تبذلها الأمم المتحدة وتركيا.

وقال متحدث باسم الاتحاد الأوروبي أمس الخميس إن المفوضية الأوروبية تساعد الأمم المتحدة وتركيا في محاولتهما تمديد اتفاق الحبوب وإنها منفتحة على “استكشاف جميع الحلول”.

وتوسطت الأمم المتحدة وتركيا في مبادرة حبوب البحر الأسود بين روسيا وأوكرانيا في يوليو تموز 2022 للمساعدة في التخفيف من وطأة أزمة غذاء عالمية احتدمت إثر غزو موسكو الذي شمل حصار موانئ أوكرانية. وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر مصدري الحبوب على الصعيد العالمي.

    المصدر :
  • رويترز

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