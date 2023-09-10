أردوغان: إحياء اتفاق الحبوب ليس "مستحيلا"

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إفادة صحفية بعد اختتام قمة مجموعة العشرين في نيودلهي اليوم الأحد إنه يستبعد أن تتحقق الاستدامة لأي مبادرة تعزل روسيا بخصوص إحياء اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية عبر موانئ البحر الأسود.

انسحبت روسيا من الاتفاق في يوليو تموز، بعد عام من إبرامه بوساطة الأمم المتحدة وتركيا، إذ شكت من عقبات تتعرض لها صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.

وأضاف أردوغان أن روسيا وأوكرانيا وتركيا ستواصل بحث اتفاق الحبوب.

وقال لصحفيين إن روسيا مستعدة لإرسال حبوب مجانية للدول الفقيرة، وهو ما تحبذه تركيا، موضحا أن قطر وافقت على ذلك أيضا.

وأشار أردوغان إلى أن إحياء اتفاق الحبوب ليس “مستحيلا”.