أردوغان: إطلاق تركسات A6 يفتح صفحة جديدة في صناعة الأقمار الصناعية التركية

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الثلاثاء، بأن بلاده فتحت صفحة جديدة في إنتاج الأقمار الصناعية مع إطلاق “تركسات A6” إلى الفضاء.

جاء ذلك في رسالة مصورة بعد إطلاق القمر الصناعي التركي “تركسات A6″، وهو أول قمر صناعي للاتصالات محلي الصنع.

وتم اطلاق القمر عبر صاروخ فالكون 9 من قاعدة كيب كانافيرال بولاية فلوريدا الأمريكية، في الساعة 02:30 بالتوقيت المحلي لتركيا (ت.غ+3).

وأشار الرئيس أردوغان إلى أن القمر الصناعي تركسات A6 سيزيد من قدرات أسطول الأقمار الصناعية لتركيا.

وأضاف أنه مع دخول تركسات A6 الخدمة سترتقي تركيا إلى مصاف الدول المصنعة للأقمار الصناعية للاتصالات.

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