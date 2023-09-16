أردوغان: الاتحاد الأوروبي يريد فصل تركيا عن أوروبا

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم السبت، أنه بإمكان أنقرة أن تفصل طريقها عن طريق الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي للرئيس أردوغان بمطار أتاتورك في إسطنبول قُبيل توجُّهه إلى نيويورك للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الرئيس أردوغان إنّ “الاتحاد الأوروبي يسعى للانفصال عن تركيا”، مضيفاً أن أنقرة ستُجري تقييمها للتطورات.

وبشأن عضوية السويد في الناتو أكد أردوغان أن على السويد الوفاء بالتزاماتها، وأن موافقة أنقرة على انضمامها إلى الناتو منوطة بقرار البرلمان التركي.

وقال: “ليس من الممكن أن نقول نعم أو لا ما لم يقرر البرلمان التركي”.

وأردف: “على السويد الوفاء بالتزاماتها قبل كل شيء، لا يكفي صياغة القانون، بل يجب تطبيقه” (في إشارة إلى قانون مكافحة الإرهاب في السويد).

وأضاف: “إرسالهم إرهابيين إلى المظاهرات تحت حماية الشرطة يعني أن السويد لا تقوم بواجبها”.

كما تطرَّق الرئيس أردوغان إلى ملف إقليم قره باغ الذي حررته أذربيجان من الاحتلال الأرميني.

وقال: “اقترحنا على الأطراف عقد اجتماع ثلاثي حول قضية قره باغ، ويمكن توسيعه ليكون رباعياً”.