أردوغان: الدول التي تتحدث عن حقوق الإنسان تراقب المجازر الإسرائيلية من "بعيد"

أشار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس(9/11/2023)، إلى أن الحكومة الإسرائيلية تواصل انتهاك كافة القيم الإنسانية في قطاع غزة، وانتقد الدعم الغربي للحرب الإسرائيلية التي حصدت أرواح نحو 11 ألف فلسطيني في القطاع المحاصر منذ أكثر من شهر.

ولفت أردوغان في كلمة ألقاها خلال القمة الـ16 لمنظمة التعاون الاقتصادية بالعاصمة الأوزبكية طشقند إلى أن 73% ممن استشهدوا في غزة جراء الحرب الإسرائيلية الوحشية هم أطفال.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية التي حصلت على دعم كامل من الغرب، تواصل قصف المدارس والمساجد والكنائس والمستشفيات والجامعات في غزة منتهكة بذلك كافة القيم الإنسانية.

وأشار الرئيس التركي أن بلاده أرسلت أكثر من 230 طنا من المساعدات الإنسانية على متن 10 طائرات إلى مطار العريش تمهيدا لإيصالها إلى غزة بالتعاون مع المصريين.

كما أشار إلى أن التحضيرات في تركيا مستمرة لإرسال سفينتي مساعدات إنسانية إلى فلسطين المحتلة.

وانتقد صمت الدول الغربية حيال ما يجري في غزة، وقال إن تلك الدول “التي تتحدث باستمرار عن حقوق الإنسان والحريات والديمقراطية، تراقب المجازر الإسرائيلية من بعيد.”

وأشار إلى أن الدول والمنظمات الغربية عاجزة إلى درجة أنها لا تستطيع حتى الدعوة إلى وقف إطلاق النار، ناهيك عن انتقاد قتلة الأطفال.

وتساءل أردوغان “بصفتنا مسلمين وأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، متى سنرفع صوتنا إن لم نرفعه الآن؟” وأضاف “نحن نواجه فاشية ترى قتل الأطفال أمرا مشروعا ومبررا”.

ورأى أن تطورات الحرب تثبت حاجة المسلمين إلى تعزيز وحدة صفهم.

وقال الرئيس التركي إن بلاده تواصل جهودها الدبلوماسية لضمان وقف إطلاق النار في غزة ومنع انتشار الصراع.

وكشف عن مؤتمر دولي مرتقب سيجري في إسطنبول في 15 نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، حول ما يجري في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، تحت رعاية عقيلته أمينة، وبمشاركة زوجات رؤساء بعض الدول والحكومات.