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أردوغان: الرئيس الإيراني سيزور تركيا في نهاية نوفمبر

منذ 10 دقائق
اردوغان

اردوغان

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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان للصحفيين إن نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور تركيا في نهاية نوفمبر\تشرين الثاني لعقد محادثات بخصوص غزة، مضيفا أنه سيحضر أيضا قمة للدول المسلمة في الرياض هذا الشهر.

وذكرت قناة خبر ترك وغيرها من وسائل الإعلام أن أردوغان ذكر في تصريحات للصحفيين بعد عودته من قازاخستان أمس الجمعة 3\11\2023، إنه لن تكون هناك أي ثقة في النظام الدولي إذا لم يتم وقف إسرائيل ومحاسبتها على ما وصفها بأنها “جرائم الحرب وانتهاكات حقوق الإنسان” التي ارتكبتها.

وأضاف أن منظمة التعاون الإسلامي ستسعى إلى وقف إطلاق النار وستناقش العوامل المؤثرة على مثل هذه الخطوة خلال قمتها في الرياض هذا الشهر.

    المصدر :
  • رويترز

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