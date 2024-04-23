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أردوغان: العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني

منذ 35 دقيقة
اردوغان

اردوغان

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نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله، اليوم الثلاثاء 23 نيسان/أبريل 2024، إنه يعتقد أن العراق يدرك ضرورة القضاء على حزب العمال الكردستاني وأن لديه رغبة في القيام بذلك.

وفي حديث للصحفيين على متن الطائرة خلال رحلة العودة من زيارته للعراق، قال أردوغان إن معركة تركيا مع الإرهاب ستستمر بما يتماشى مع القانون الدولي.

وتصنف تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي حزب العمال الكردستاني جماعة إرهابية. ويخوض حزب العمال تمردا ضد الدولة التركية منذ عقود.

ونقلت محطة خبر ترك ووسائل إعلام أخرى عن أردوغان قوله “القضاء على هذا التهديد يصب أيضا في مصلحة العراق. وأعتقد أنهم يدركون هذه الحقيقة وسيبدون الآن رغبة لحل القضية”.

    المصدر :
  • رويترز

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