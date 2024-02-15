أردوغان: العلاقات تسير في اتجاه إيجابي مع الولايات المتحدة

قال الرئيس رجب طيب أردوغان، تليوم الخميس 15 فبراير/شباط 2024، إن التوافق يتزايد بين تركيا والولايات المتحدة حول عدد أكبر من القضايا.

وأشار أردوغان وفقا لما نقلته وسائل إعلام تركية إلى أن العلاقات تسير في اتجاه إيجابي في ظل المضي قدما في بيع طائرات مقاتلة من طراز إف-16 لتركيا.

وقال أردوغان للصحفيين على متن طائرة خلال رحلة العودة من القاهرة أمس الأربعاء “عدد القضايا التي نفكر فيها بشكل متشابه أو بالتوافق مع الولايات المتحدة آخذ في التزايد”.

ونقلت وسائل الإعلام عن أردوغان قوله ردا على سؤال حول موافقة تركيا على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي وما تلاها من تقدم فيما يتعلق بشراء طائرات أمريكية “لا يوجد اتجاه سلبي في الوقت الحالي، بل على العكس من ذلك، هناك تطور إيجابي”.