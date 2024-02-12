أردوغان: الهجوم الإسرائيلي على غزة سيتصدر محادثاتي مع السيسي يوم الأربعاء

أفاد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الاثنين 12 فبراير/شباط، أن الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة سيتصدر جدول محادثاته مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يوم الأربعاء.

وجاءت تصريحات أردوغان في كلمة بثها التلفزيون بعد أن ترأس اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الاثنين.

وكان الرئيس المصري قد التقى نظيره التركي على هامش قمة العشرين بالعاصمة الهندية نيودلهي خلا شهر سبتمبر/ أيلول المنصرم، واتفقا على تدعيم أواصر العلاقات والتعاون وترفيع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين وتبادل السفراء بعد 10 سنوات من قطع العلاقات الدبلوماسية في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق محمد مرسي.

وكان سفير تركيا لدى مصر صالح موطلو، قد قال إن “القمة المرتقبة بين الرئيسين ستتطرق إلى الحرب في غزة”، مؤكداً خلال لقاء خاص مع برنامج “يحدث في مصر” على قناة “ام بي سي مصر”، أن “تركيا دعمت مصر بشأن موقفها من تهجير الفلسطينيين، إذ أن مصر محقة في هذا الجزء، وتركيا ضد الفكرة بشكل تام”.

وأشار إلى أنه” يجب أن يكون هناك سلام وأمن دائم في فلسطين من خلال إرساء الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب التوصل إلى وقف لإطلاق النار بأسرع ما يمكن وأن يكون هناك تقديم للدعم والمساعدات لسكان غزة”.