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أردوغان: انتخابات 31 مارس ستكون الأخيرة لي

منذ 18 دقيقة
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

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نقلت وكالة أنباء الأناضول التركية الرسمية عن الرئيس رجب طيب أردوغان قوله اليوم الجمعة 8 آذار/مارس الجاري، أن الانتخابات المحلية المقرر إجراؤها في 31 مارس/ آذار ستكون الأخيرة له.

ويقود أردوغان، أكثر السياسيين تحقيقا للانتصارات الانتخابية في تاريخ تركيا الحديث، البلاد منذ أكثر من عقدين.

وفاز بأكثر من 12 عملية انتخابية منذ عام 2002 وأُعيد انتخابه لولاية مدتها خمس سنوات خلال الانتخابات التي أجريت في مايو أيار 2023.

وقال أردوغان “هذه آخر انتخابات لي، وبموجب التفويض الذي يمنحه القانون، هذه هي انتخاباتي الأخيرة… النتيجة التي ستتمخض عن (الانتخابات) هي نقل الإرث إلى أشقائي الذين سيأتون من بعدي”.

    المصدر :
  • رويترز

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