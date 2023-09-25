أردوغان: انتصار أذربيجان في قرة باغ فرصة للاستقرار الإقليمي

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي يزور جيب ناختشيفان الأذري، الاثنين، إن انتصار أذربيجان في الهجوم الذي شنته الأسبوع الماضي في منطقة قرة باغ يفتح نافذة لفرصة التطبيع في المنطقة.

وأضاف أردوغان، متحدثا إلى جانب نظيره الأذربيجاني إلهام علييف بعد مراسم وضع الأساس لخط أنابيب غاز من ناختشيفان إلى منطقة إغدير التركية، أنه يأمل أن تتخذ أرمينيا “خطوات صادقة” لاغتنام هذه الفرصة لتحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة.

وتابع أن نجاح أذربيجان في عملية قرة باغ مصدر فخر لتركيا، وهنأ الجيش الأذربيجاني على إظهار “حس المسؤولية” تجاه المدنيين في المنطقة.