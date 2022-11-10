أردوغان: انسحاب روسيا من خيرسون خطوة إيجابية

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الخميس، إن قرار روسيا سحب قواتها من منطقة قرب مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا خطوة إيجابية.

كان أردوغان يرد على سؤال حول آفاق المحادثات بين موسكو وكييف في مؤتمر صحفي قبل مغادرته في زيارة لأوزبكستان لحضور قمة إقليمية.

وأعلن الكرملن سحب قواته من مدينة خيرسون الأربعاء، في حدث تتعامل معه كييف “بحذر شديد”.

وكانت موسكو قد تعهدت قبل أسابيع فقط بالدفاع عن خيرسون باعتبارها “أرضا روسية”، وقال القادة العسكريون الروس إنهم لن يتركوا أماكنهم فيها.

وتأتي أهمية خيرسون بشكل كبير من رمزيتها باعتبارها أول عاصمة إقليمية أوكرانية – والوحيدة – التي يحتلها الروس، كما أنها المدينة الأقرب إلى القرم، حيث تنتشر قوات احتلال روسية منذ عام 2014.

وتشكل منطقة خيرسون آخر عنصر حاسم في “الجسر البري” الممتد من البر الرئيسي لروسيا إلى شبه جزيرة القرم، الذي كان بوتين يطمح إليه منذ أن ضمتها موسكو بشكل غير قانوني في عام 2014.

وبعد ثمانية أشهر، بقيت المدينة، وهي مركز سابق لبناء السفن، العاصمة الإقليمية الوحيدة التي استولوا عليها.