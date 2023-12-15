أردوغان: بايدن يتعامل بشكل إيجابي مع مسألة بيع مقاتلات من طراز إف-16

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الجمعة إن الرئيس الأمريكي جو بايدن يتعامل بشكل إيجابي مع مسألة بيع مقاتلات من طراز إف-16 ومعدات التحديث لتركيا، لكن القضية الرئيسية بالنسبة لواشنطن هي التصديق على طلب السويد الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي.

وقال أردوغان في إسطنبول بعد صلاة الجمعة إنه أبلغ بايدن في مكالمة هاتفية أمس الخميس 14\12\2023 بأن الولايات المتحدة بحاجة للتدخل لإنهاء القتال في غزة، مضيفا أن جرائم ضد الإنسانية ترتكب في القطاع.

وأضاف أن “التطورات المتعلقة بطائرات إف-16 شكلت النقاط الرئيسية في هذه المكالمة. وقال بايدن إن لديه نهجا إيجابيا وإنه مستعد لتقديم كل أنواع المقترحات إلى الكونجرس بشأن هذا الأمر”.