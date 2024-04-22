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أردوغان: بحثت مع السوداني في الخطوات ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني

منذ ساعة واحدة
آخر تحديث: 22 - أبريل - 2024 5:45 مساءً
الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي خلال لقائهما اليوم في بغداد\ رويترز

الرئيس التركي ورئيس الوزراء العراقي خلال لقائهما اليوم في بغداد رويترز

وكالة الأناضول
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الاثنين إنه بحث مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الخطوات المشتركة التي يمكن أن يتخذها البلدان ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني، ورحب بتصنيف العراق للجماعة على أنها محظورة.

وعبر أردوغان خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السوداني في بغداد عن اعتقاده القوي أن وجود حزب العمال الكردستاني في الأراضي العراقية سينتهي في أقرب وقت ممكن.

هذا وتوجه الرئيس التركي صباح اليوم الاثنين 22 نيسان/أبريل\ 2024 إلى العاصمة العراقية بغداد في زيارة رسمية.

وانطلقت الطائرة التي تقل الرئيس أردوغان ووفده المرافق، من مطار أتاتورك بإسطنبول الساعة 09:15 بالتوقيت المحلي.

وكان في وداع الرئيس أردوغان، والي مدينة إسطنبول داود غل ومسؤولين آخرين.

ويرافق أردوغان في زيارته إلى العراق، وزراء الخارجية هاكان فيدان والدفاع يشار غولر والداخلية علي يرلي قايا والتجارة عمر بولاط والنقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو والزراعة والغابات إبراهيم يوماقلي والطاقة والموارد الطبيعية ألب أرسلان بيرقدار والصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح قاجر.

كما يرافق الرئيس أردوغان، رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون ومستشار الرئيس للسياسات الخارجية والأمنية عاكف تشاغطاي قليج

وعقب إتمام لقاءاته في العاصمة بغداد، سيتوجه الرئيس أردوغان برفقة وفده، إلى مدينة أربيل (شمال).

وزيارة أردوغان للعراق هي الأولى التي يقوم بها زعيم تركي منذ عام 2011 وتأتي بعد سنوات من العلاقات المتوترة على خلفية تكثيف أنقرة عملياتها عبر الحدود ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني الذين يحتمون بمناطق جبلية بإقليم كردستان العراق شبه المستقل.

    المصدر :
  • رويترز

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