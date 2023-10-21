السبت 6 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 21 أكتوبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان بحث مع هنية الوضع في غزة

منذ 27 دقيقة
اردوغان

اردوغان

A A A
طباعة المقال

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الوضع في غزة في اتصال هاتفي مع رئيس المكتب السياسي لحركة حماس الفلسطينية إسماعيل هنية السبت.

وأبلغ أردوغان هنية بالجهود التي تبذلها أنقرة لوقف إطلاق النار وتوصيل المساعدات الإنسانية إلى غزة واحتمال علاج الجرحى في تركيا.

أعلن الجيش الإسرائيلي شن غارات على أهداف لحماس في غزة، من بينها منصات إطلاق صواريخ.

وأضاف أن الضرر الناجم عن إحدى الغارات في منطقة قريبة من كنيسة الروم لم يكن متعمدا، مشيرا إلى أن حماس تضع عن قصد منشآتها العملياتية في مناطق مأهولة بالسكان.

وأفادت الصحة الفلسطينية بسقوط 352 شهيداً جراء الهجمات الإسرائيلية على غزة خلال 24 ساعة، لتصل حصيلة الشهداء في هذه الحرب منذ بدء التصعيد إلى 4385، بحسب وزارة الصحة في القطاع، منهم 1756 طفلا و967 سيدة، إضافة إلى 13561 جريحا.

وأضافت أن “70% من ضحايا العدوان الإسرائيلي هم من الأطفال والنساء والمسنين”

    المزيد من أخبار العالم

    علم العراق
    مصدر أمني: إحباط هجوم بمسيرتين على قاعدة جوية عراقية تستضيف قوات أمريكية
    قمة الويب تقام في لشبونة
    بعد تعليقه على صراع إسرائيل وحماس.. الرئيس التنفيذي لقمة الويب يستقيل
    عناصر من الجيش الإسرائيلي على متن دبابة قرب غزة - رويترز
    طوفان الأقصى
    مجلس الحرب الإسرائيلي ينهي جلسة سرية في بئر السبع

    الأكثر قراءة

    الحرس الثوري الإيراني
    ما الذي يمنع إيران من فتح جبهة مع إسرائيل؟
    تظاهرة في مصر تضامناً مع غزة
    طوفان الأقصى
    فيديو.. متظاهرون في مصر يوجهون رسالة لـ حسن نصرالله!
    مطار رفيق الحريري الدولي
    الحوت يُعلّق على تخفيض رحلات "الميدل إيست".. هل من استهداف للمطار؟