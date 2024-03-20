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أردوغان: تركيا أصبحت ضمن 4 دول تنتج مقاتلات الجيل الخامس

منذ ساعتين
رجب طيب أردوغان

رجب طيب أردوغان

الأناضول
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قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأربعاء، إن بلاده باتت بواسطة المقاتلة “قآن” واحدة من 4 دول قادرة على إنتاج مقاتلات الجيل الخامس.

جاء ذلك في كلمة، خلال تجمع جماهيري لحزب العدالة والتنمية بولاية إسبرطة، جنوب غربي تركيا.

وأضاف الرئيس أردوغان أن تركيا تأتي ضمن أول 3 دول في تكنولوجيا الطائرات المسيرة.

وذكر أن الصناعات الدفاعية التركية كانت تعتمد بشكل كامل على الخارج، لكنها اليوم زادت معدل التوطين فيها من 20 إلى 80 بالمئة خلال نحو عقدين.

وأضاف أنه في السابق كانت الدول الغربية تمتنع عن بيع المسدسات لتركيا، لكن اليوم هناك طلب على المسدسات التركية المحلية من جميع أنحاء العالم.

وفي سياق آخر، قال: “نعيش رمضان حزينا بسبب مجازر غزة، وتركيا تقف بجانب أشقائها الفلسطينيين من خلال مساعداتها”.

وشدد الرئيس أردوغان على وقوف تركيا إلى جانب الأشقاء في غزة، داعيا لهم بالعون من الله تعالى.

    المصدر :
  • وكالات

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