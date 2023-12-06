الأربعاء 22 جمادى الأولى 1445 ﻫ - 6 ديسمبر 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

أردوغان: تركيا تسيطر على التضخم تدريجيا

منذ 9 دقائق
اردوغان

اردوغان

A A A
طباعة المقال

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا تسيطر على التضخم تدريجيا.

وأضاف في خطاب تلفزيوني بعد ترأس اجتماع وزاري “لا يوجد أدنى انحراف عن هدفنا لنمو مستدام”.

وفي وقت سابق توعد أردوغان إسرائيل بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا تجرأت على اغتيال أعضاء من حركة حماس في تركيا، وذلك بعد تهديدات مسربة لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي توعد فيها بملاحقة قادة حماس في تركيا ولبنان.

وأوضح أردوغان أن العالم يعرف الشوط الذي قطعته تركيا في مجالي الاستخبارات والأمن، مؤكدا أن حماس حركة مقاومة تقاتل لحماية أراضيها.

وقال إن مستقبل غزة سيقرره الفلسطينيون ويجب على إسرائيل إعادة الأراضي المحتلة، ورفض مناقشة خطة لتشكيل “منطقة عازلة” في غزة واعتبر ذلك “قلة احترام” للفلسطينيين.

وأضاف أن “هذه الأراضي (غزة) ملك للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر ما سيحدث ومن سيحكمها”.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

انخفاض مخزون النفط الخام في الاحتياطي البترولي الأمريكي
تراجع مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة بينما ارتفعت مخزونات الوقود
المتحدث العسكري باسم جماعة الحوثي
حركة الحوثي تقول إنها أطلقت صواريخ باليستية على إيلات الإسرائيلية
لقاء سابق بين ولي عهد السعودية وبوتين
إعلام روسي: بوتين يصل إلى الرياض

الأكثر قراءة

رهينة إسرائيلية أفرجت عنها حركة حماس
غزة تحت النار
آخر الصرعات الإسرائيلية.. حماس خدرت الرهائن حتى يبدو سعداء!
من أحد الأنفاق في غزة
غزة تحت النار
خطة إسرائيلية لمواجهة شبح الأنفاق في غزة.. هل تلجأ إلى البحر؟
الحدود الجنوبية
"اتصالات رفيعة المستوى".. ماذا حمل مدير مخابرات دولة أجنبية إلى لبنان؟