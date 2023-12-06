أردوغان: تركيا تسيطر على التضخم تدريجيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأربعاء إن تركيا تسيطر على التضخم تدريجيا.

وأضاف في خطاب تلفزيوني بعد ترأس اجتماع وزاري “لا يوجد أدنى انحراف عن هدفنا لنمو مستدام”.

وفي وقت سابق توعد أردوغان إسرائيل بأنها ستدفع ثمنا باهظا إذا تجرأت على اغتيال أعضاء من حركة حماس في تركيا، وذلك بعد تهديدات مسربة لرئيس جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي توعد فيها بملاحقة قادة حماس في تركيا ولبنان.

وأوضح أردوغان أن العالم يعرف الشوط الذي قطعته تركيا في مجالي الاستخبارات والأمن، مؤكدا أن حماس حركة مقاومة تقاتل لحماية أراضيها.

وقال إن مستقبل غزة سيقرره الفلسطينيون ويجب على إسرائيل إعادة الأراضي المحتلة، ورفض مناقشة خطة لتشكيل “منطقة عازلة” في غزة واعتبر ذلك “قلة احترام” للفلسطينيين.

وأضاف أن “هذه الأراضي (غزة) ملك للفلسطينيين، والشعب الفلسطيني هو الذي يقرر ما سيحدث ومن سيحكمها”.