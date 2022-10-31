أردوغان: تركيا ستواصل جهودها بموجب اتفاق الحبوب رغم تردد روسيا

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان (الاثنين 31-10-2022) إن تركيا ستواصل بذل جهودها من أجل اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من التردد الروسي، وذلك بعد أن علقت موسكو مشاركتها في المبادرة مطلع الأسبوع.

وأضاف أردوغان في كلمة “حتى لو تصرفت روسيا بتردد لأنها لم تحصل على نفس الفوائد، فإننا سنواصل بشكل حاسم جهودنا لخدمة الإنسانية”.

واتهمت موسكو كييف بشن هجوم على أسطولها في البحر الأسود وانسحبت يوم السبت “لأجل غير مسمى” من الاتفاق الذي يسمح بشحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية.

وروسيا وأوكرانيا من بين أكبر الدول المصدرة للأغذية في العالم وتسبب الحصار الروسي لشحنات الحبوب الأوكرانية في حدوث أزمة عالمية في وقت سابق من العام الجاري.

وقال أردوغان في كلمته “الجهد الذي نبذله لتقديم هذا القمح إلى الدول التي تواجه خطر المجاعة واضح. في ظل الآلية المشتركة التي توصلنا إليها في إسطنبول، ساهمنا في تخفيف أزمة الأغذية العالمية”.

وأضاف أن الاتفاق نقل بالفعل 9.3 مليون طن من الأغذية إلى الأسواق العالمية.

بشكل منفصل، قال متحدث باسم الأمم المتحدة إن أولى عمليات التفتيش المزمعة اليوم الاثنين وتشمل 40 سفينة قد اكتملت في مياه إسطنبول بواسطة فريق من الأمم المتحدة وتركيا فقط، بدلا من الفرق السابقة التي كانت تضم أيضا الروس والأوكرانيين قبل تعليق موسكو دورها في الاتفاق.