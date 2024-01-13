أردوغان: تركيا لن تسمح بإقامة دولة إرهابية بالقرب من حدودها الجنوبية

أعلنت إدارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، أن أنقرة عازمة على القضاء على التهديد الإرهابي ومنع إنشاء “دولة إرهابية” بالقرب من حدودها الجنوبية.

وجاء في بيان إدارة الرئيس التركي، بعد الاجتماع أعقاب الهجوم الذي شنه عناصر من حزب العمال الكردستاني على القوات التركية في العراق: “خلال العمليات التي بدأت بعد الهجوم، تم تحييد 45 إرهابياً: 36 في شمال العراق و9 في شمال سوريا. وستستمر هذه المعركة حتى يتم تحييد آخر إرهابي في العراق وسوريا”.

وأضاف البيان: “لن تسمح تركيا أبدا بإقامة دولة إرهابية بالقرب من حدودها الجنوبية، وفي إطار حقنا في الدفاع عن النفس والاتفاقات الثنائية، تتمثل أولويتنا الرئيسية في القضاء النهائي على التهديد الإرهابي وتدمير المعسكرات والملاجئ والتشكيلات وتمركزات الإرهابيين.”

وفي وقت سابق، قالت وزارة الدفاع التركية السبت إن أنقرة نفذت قصفا جويا في شمال العراق مما أدى إلى “تحييد” 20 عضوا في حزب العمال الكردستاني المحظور وتدمير 29 هدفا وذلك عقب مقتل جنود أتراك في اشتباك أمس الجمعة.

وأفادت الوزارة في بيان على منصة إكس بأن الغارات الجوية قصفت أهدافا في مناطق هاكورك ومتينا وغارا وقنديل بشمال العراق.

وأضافت أن الأهداف شملت كهوفا ومخابئ وملاجئ ومنشآت نفطية.

وذكرت الوزارة أيضا أن العمليات “حيدت” 20 مسلحا في المنطقة. وتستخدم أنقرة عادة كلمة “تحييد” للإشارة إلى القتل.

وبشكل منفصل، ذكرت الوزارة أن القوات التركية “حيدت” تسعة مسلحين أكراد في شمال سوريا. وقالت الوزارة بعد الحادث إن تسعة جنود أتراك قُتلوا وإن أربعة آخرين أصيبوا في اشتباك وقع أمس الجمعة مع حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

وتنفذ القوات التركية عملية عبر الحدود تسمى “المخلب-القفل” في العراق في إطار الهجوم الذي تشنه البلاد ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني.

وحمل حزب العمال الكردستاني، الذي تصنفه تركيا والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية، السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984.

ونفذت تركيا أيضا توغلات عسكرية في سوريا مستهدفة مسلحي وحدات حماية الشعب الكردية، معتبرة إياها جناحا لحزب العمال الكردستاني.

وجاء في بيان وزارة الدفاع “تم بنجاح إحباط محاولة تسلل مجموعة إرهابية مكونة من 12 شخصا في شمال سوريا”.