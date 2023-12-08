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أردوغان: تركيا واليونان تحاولان تطوير التعاون في مجال الطاقة النووية

منذ 32 دقيقة
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

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نقلت وسائل إعلام عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قوله اليوم الجمعة، بعد اجتماعات في أثينا أمس الخميس إن تركيا تريد تطوير التعاون مع اليونان في مجال الطاقة النووية، مضيفا أنه يأمل أن تفتح زيارته صفحة جديدة في العلاقات بين البلدين العضوين في حلف شمال الأطلسي.

وفي حديثه للصحفيين أثناء عودته من أثينا حيث التقى برئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس في وقت تعمل فيه الدولتان الجارتان على إحياء العلاقات، قال أردوغان إن تركيا يمكن أن “توفر الفرصة” لليونان في محطة للطاقة النووية تهدف إلى بنائها في منطقة سينوب.

وأضاف أيضا، بحسب وسائل إعلام تركية، أن التقاسم العادل للموارد في شرق البحر الأبيض المتوسط أمر ممكن بين الحلفاء. والمنطقة مصدر للتوترات بين البلدين منذ فترة طويلة.

    المصدر :
  • رويترز

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